"Союз-11" с международным экипажем выведен на орбиту

В понедельник на орбиту выведен космический корабль "Союз-МС-11" с международным экипажем. Спустя девять минут после старта с космодрома "Байконур" в Казахстане корабль "штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции" - сообщает Роскосмос. Стыковка с МКС намечена на вечер понедельника.

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Это был первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда отказал датчик, в результате чего нештатно отделилась вторая ступень ракеты-носителя, космический корабль не вышел на орбиту и вернулся на землю по баллистической траектории, с большими перегрузками.

Экипаж новой экспедиции перед стартом заявил, что абсолютно уверен в надежности ракеты и корабля "Союз".

Командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.​ Вместе с ним летят астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн.