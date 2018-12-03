Михаил Боярский призвал вернуть цензуру в театр и кино

Актер, певец и народный артист РСФСР Михаил Боярский предложил вернуть цензуру для оценки произведений театра и кино. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Актер назвал ситуацию в сфере культуры "художественной распущенностью", которая, по его словам, противоречит интересам государства.

Артист предложил восстановить действовавшие в СССР худсоветы, включив в них актеров-цензоров. По замыслу Боярского, они должны оценивать "нравственные позиции художника" с точки зрения "христианской морали" и "общечеловеческих достоинств".

В Советском Союзе художественные советы решали вопрос о допуске произведения к массовому зрителю, читателю и слушателю. Специально назначенные лица, деятели культуры, а также представители партийных и государственных органов оценивали произведение на соответствие идеологическим нормам.

Ранее в эфире телеканала "Дождь" Боярский назвал президента России Владимира Путина "личностью номер один на земном шаре". "И Трамп его побаивается, и Макрон, я уже не говорю про немцев, англичан", — сказал Боярский.

"Я консерватор, очень злой консерватор. Я ненавижу всё новое, оно разрушительно, разрушительно", — признался также Боярский.

В 2012 и 2018 годах артист был доверенным лицом Путина, выступавшего тогда в качестве кандидата в президенты.

Сын Михаила Боярского - Сергей Боярский - является депутатом Госдумы. Как отмечает издание Znak.com, он один из авторов законопроекта о регулировании социальных сетей. Также он предлагал ввести ответственность для физических лиц как иностранных агентов.