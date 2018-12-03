Чешские спецслужбы: Россия - главная угроза безопасности

Российские спецслужбы в прошлом году осуществили кибератаки на министерство иностранных дел Чехии. Об этом говорится в годовом отчёте Службы безопасности и информации Чехии, опубликованном в понедельник.

В отчёте действия России названы главной угрозой для безопасности Чехии - большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил в самой стране. Помимо кибератак на чешский МИД, чешскис пецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны "гибридной стратегии", направленной на ослабление НАТО и ЕС. Речь идёт, помимо шпионажа, также о стремлении получить под свой контроль ряд ключевых предприятий и компаний, а также об организации информационных кампаний в интересах Москвы.

В докладе вновь отмечается непропорционально большая численность персонала российского посольства в Праге. Контрразведка Чехии убеждена, что часть российских дипломатов связана со спецслужбами.

В документе приведены подробности кибератаки, организованной, как утверждается, ФСБ и российской военной разведкой, при которой хакеры получили доступ к электронной почте 150 сотрудников МИД.

Чешское издание Respekt указывает на то, что Служба безопасности и информации не в первый раз называет действия России угрозой, однако впервые делает это столь открыто и на конкретных примерах.

Президент Чехии Милош Земан известен своими пророссийскими высказываниями, он неоднократно посещал Москву и говорил о необходимости снятия с России санкций.

В отчёте также говорится о возросшей активности китайских спецслужб на территории страны.

Власти России пока не комментировали обвинения.