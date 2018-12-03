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Во что влетит "нейминг" аэропортов?

Шереметьево сам себя зовет SVO

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О странном способе потратить деньги

Откуда и зачем взялась идея о тотальном присвоении знаменитых имен российским аэропортам? Сколько будет стоит российскому бюджету эта затея? Обсуждают политический экономист Владимир Милов, эксперт по рекламе Павел Родькин, общественники из Калининграда Виталий Садков и Соломон Гинзбург и владелец Омского аэропорта "Поповка" Александр Анисимов. Ведущая Елена Рыковцева

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