Во что влетит "нейминг" аэропортов?

Откуда и зачем взялась идея о тотальном присвоении знаменитых имен российским аэропортам? Сколько будет стоит российскому бюджету эта затея? Обсуждают политический экономист Владимир Милов, эксперт по рекламе Павел Родькин, общественники из Калининграда Виталий Садков и Соломон Гинзбург и владелец Омского аэропорта "Поповка" Александр Анисимов. Ведущая Елена Рыковцева
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