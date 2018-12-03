Во что влетит "нейминг" аэропортов?

Откуда и зачем взялась идея о тотальном присвоении знаменитых имен российским аэропортам? Сколько будет стоит российскому бюджету эта затея? Обсуждают политический экономист Владимир Милов, эксперт по рекламе Павел Родькин, общественники из Калининграда Виталий Садков и Соломон Гинзбург и владелец Омского аэропорта "Поповка" Александр Анисимов. Ведущая Елена Рыковцева

Зачем власти все это затеяли? Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12

Опрос прохожих в Москве