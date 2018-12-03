В Новом Осколе погиб активист, критиковавший местную власть

В городе Новый Оскол Белгородской области найден мёртвым местный оппозиционный активист Владимир Троцкий. СМИ со ссылкой на источник "в компетентных органах" сообщили, что мужчина совершил самоубийство, порезав себе вены и горло в ванной комнате своей квартиры. В Следственном комитете Белгородской области подтвердили, что по факту самоубийства проводится проверка.

Однако родственники активиста в версию самоубийства не верят. По их словам, они давно переживали за жизнь и здоровье Троцкого, так как за ним следили и регулярно ему угрожали.

Владимир Троцкий являлся администратором группы "Ад и треш Новый Оскол" в социальной сети "Одноклассники". В ней критиковались местные чиновники. Также Троцкий регулярно делился с местными журналистами информацией о связях главы Новооскольского района Андрея Гриднева с преступным миром.

Ранее посты Троцкого с критикой деятельности местных чиновников послужили поводом для судебного разбирательства. В суд на активиста подавал бывший глава администрации Нового Оскола и нынешний секретарь совета безопасности Андрей Шипило, указав, что публикации Троцкого "подрывают авторитет органов власти", "создают обстановку нервозности в деятельности их сотрудников" и "вносят дезорганизацию в работу органов управления".

Новооскольский районный суд согласился с доводами истца и обязал активиста удалить восемь постов, которые фигурировали в деле, а также выплатить Шипило 3500 рублей за судебные издержки.