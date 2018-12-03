В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила литературный критик Галина Юзефович. По её информации, Битов скончался в Бауманской больнице.

Андрей Битов родился в Ленинграде в 1937 году. По образованию он – геолог, закончил Ленинградский горный институт, однако ещё во время учёбы начал писать стихи и короткие абсурдистские рассказы. Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. За свою жизнь он написал более тридцати произведений.

Несмотря на то, что с 1965 года Битов являлся членом Союзом писателей СССР, многие его книги были опубликованы лишь после начала перестройки.

В 1988 году Битов участвовал в создании российского Пен-клуба, а с 1991 года являлся его президентом. В этом же году вместе с Беллой Ахмадулиной, Михаилом Жванецким и Юзом Алешковским создал неформальное литературное объединение "БаГаЖъ".

За романы "Улетающий Монахов" (1990 год) и "Оглашенные" (1995) Битов был дважды удостоен Государственной премии Российской Федерации, а его роман "Пушкинский дом" в 1990 году был признан "лучшей иностранной книгой года" во Франции.

Писатель также является кавалером французского ордена "За заслуги в искусстве и литературе".

В марте 2014 года Андрей Битов вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российских властей в Крыму.