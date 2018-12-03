США обратились к Пакистану за помощью в контактах с талибами

Официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мохаммед Фейзал опубликовал официальное заявление о получении письма от Дональда Трампа. В письме говорится: «Президент США Дональд Трамп в своем письме, адресованном премьер-министру Имрану Хану, заявил, что его важнейшим приоритетом в регионе является урегулирование афганской войны путем переговоров. В связи с этим он попросил Пакистан о поддержке и содействии».

Трамп в своем письме признал, что война дорого обошлась и США, и Пакистану. Американский лидер считает, что двум странам следует возобновить сотрудничество.

«Поскольку Пакистан всегда выступал за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, решение США вызвало позитивную реакцию. Пакистан подчеркивает свое твердое намерение оказывать добросовестное содействие. Мир и стабильность в Афганистане остаются нашей общей ответственностью», – резюмировал он.

"Голос Америки" называет редким этот пример взаимодействия на высшем уровне между США и Пакистаном.