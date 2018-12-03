Создавшему профсоюз школьников подростку пригрозили психбольницей

В Санкт-Петербурге ученику местной школы угрожают отчислением и психиатрический больницей за то, что он создал профсоюз школьников. В организацию, которая ставит своей целью решение проблем питерских школьников, уже записалось 170 человек. Об этом сообщает издание "Сноб".

По словам подростка, его вызвала к себе директор школы, начала ему угрожать и рассказала о "перспективах стать дворником". Руководитель учебного заведения якобы назвала его экстремистом и рекомендовала другим ученикам держаться от главы профсоюза подальше. В администрации Выборгского района, где находится школа, заявили, что разговор с ребёнком был в присутствии его родителя и директор была "максимально тактична".

Организация "Ученик" ставит своей задачей добиться того, чтобы в день было не больше трех контрольных или самостоятельных работ. Подростки также хотят добиться того, чтобы администрация школы не контролировала внешний вид учеников, который "касается сугубо самовыражения учащегося". Создатель организации рассказал "Снобу", что профсоюз может объединить учеников из разных регионов России.