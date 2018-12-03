Украинские военные в СИЗО, возможно, подвергаются давлению

Защита арестованных украинских военных до сих пор не смогла узнать у следственного управления ФСБ имя следователя, ведущего дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в московском изоляторе «Лефортово». Ещё трое раненных украинских военных содержится в больнице изолятора «Матросская тишина». По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, «они уже могут самостоятельно передвигаться по палате».

«Я не исключаю, что на военнопленных оказывается психологическое давление следствием, для чего адвокатам чинятся препятствия для посещения своих подзащитных», – отметил адвокат Николай Полозов, координирующий работу защиты.

Более 50 адвокатов из России и Крыма выразили желание защищать арестованных украинских военных. По словам Полозова, завтра список будет рассмотрен межведомственной группой в Киеве. Решение по каждой кандидатуре будет приниматься отдельно.