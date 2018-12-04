На Камчатке возбудили дело против местного лидера Свидетелей Иеговы

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении местного руководителя запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

34-летнего местного жителя, имя которого не называется, подозревают в экстремистской деятельности. По информации следствия, он дважды в неделю проводил собрания Свидетелей Иеговы, в ходе которых проходили "коллективные религиозные выступления и богослужения", а также организовывал просмотр запрещенных видеоматериалов и распространял литературу экстремистского содержания.

В квартире подозреваемого провели обыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В апреле прошлого года Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Она была ликвидирована и запрещена на территории России. С призывами к российским властям прекратить преследования Свидетелей Иеговы обращались международные правозащитные организации.

Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых российскими властями Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Треть из них находятся под стражей.