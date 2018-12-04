Порошенко: Украина готовит иск в Международный суд ООН

Украина готовит иск в Международный суд ООН с требованием признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, задержанные 25 ноября украинские моряки действовали в полном соответствии с международным законодательством, тогда как российские пограничники атаковали их в нейтральных водах Черного моря. Задержанные украинские военные неподсудны российским судам, так как они были захвачены в результате акта агрессии и, в соответствии с Женевской конвенцией, являются военнопленными. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", заявил Порошенко.

Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить до 3 декабря информацию, в том числе о состоянии арестованных украинских моряков и об их юридическом статусе. Москва этого не сделала, сказал Порошенко. Адвокаты арестованных украинцев не исключают, что российские следователи оказывают давление на их подзащитных.

24 моряка, с захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма трёх кораблей военно-морских сил Украины, были арестованы на два месяца - до 25 января. Все они находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.