Фуражка с Кантом. Что о великом философе думают на Балтийском флоте

Сегодняшние "Цитаты Свободы" выступают в жанре "соцсети высмеяли".

Но всё-таки надо признать, что не каждый день соцсети высмеивают адмирала российского флота, вступившего в заочный диспут с Иммануилом Кантом.

Расшифровку выступления начальника штаба Балтийского флота, вице-адмирала Игоря Мухаметшина даёт сайт "Новый Калининград":

… для всех здесь стоящих убедительная просьба. Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того чтобы аэропорт [Храброво] носил его имя. Вот, это, Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Говоря о Канте, все говорят Кант, Кант там еще чего-то — этот человек предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете — чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет, а мы как люди военные, понимаете, люди имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот. В Балтийске, в Калининграде наши суда стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пиллау (предыдущее название Балтийска — прим. „Нового Калининграда“) и жизни здесь свои положил, понимаете…

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Дмитрий Краюхин:

Всё, что вы хотели узнать о российской армии, но стеснялись спросить.

Владимир Генин:

Кант предал родину, унижался ради получения кафедры и писал какие-то непонятные книги. В Соловки бы его!

Алексей Марчук:

Сегодня ты читаешь Канта

А завтра ты передашь Гаранта.

Константин Калачёв:

От Канта с Гегелем устав, читал он воинский устав.

Михаил Фремдерман:

Ребята!!! Все бросьте и смотрите!! Прямо сейчас!! На Канта!! На Канта наступил Балтийский флот. Аааа!! Это не фейк. Это они там на полном серьезе...

Фуражка, так сказать, с Кантом...

Пётр Мещеринов:

Я считаю, это должен увидеть каждый. Этот краткий ролик говорит о нашей великой родине больше, чем многие тома.

А аэропорт надо назвать именем прапорщика Задова.

Александр Зеличенко:

Как он Канта! А ведь 55 лет, из советских. А речь - гопника. Можно себе такого адмирала представить в советском телевизоре? А где можно? Году, этак, в 85-м?

Ксения Туркова:

Просто генерал Бурдун. Невозможно поверить, что это реальность, а не фильм

Роман Доброхотов:

Военное кантианство "книги там какие-то, которые никто из вас не читал и читать не будет!". Самое забавное, что этот клоун в погонах рассказывает о "чужестранце и предателе", который никогда на самом деле не покидал родного города. С такими адмиралами и врагов не надо

Илья Шуманов:

В военном институте, если не ошибаюсь, Канту уделялось всего четыре часа. В СССР вместо курса философии были «Марксистско-ленинская философия», «История КПСС» и «Политическая экономия», которые, по всей видимости, не подразумевали изучение немецкой классической философии. Отголоски продолжающегося боя гегельянцев-марксистов с кантианцами.

Леонид Лялин:

А ну ка ровно мне тут встаньте

Устроили тут, блин, бордель

Я знаю всё о вашем Канте

Смотрел я фильм «Эммануэль»

Дмитрий Стровский:

А сослать бы Канта в погреба и дали,

И презреть навечно, чтобы не воскрес,

Братья россияне, как вы низко пали,

Если в вас пробрался колченогий бес!

Вы хотите имя дать аэропорту,

Этого, который полный паразит?

Не читайте Канта, занимайтесь спортом,

Чтобы вас отметил в части замполит.

Канты не герои, я вам отвечаю,

Этого мы знаем - чушь одну писал,

И отчизну продал, и прожил как Каин,

И вообще, отригнул родины штурвал.

Был с рожденья хилым этот Кант презренный,

Не носивший в ранце наш гранатомет,

Да и жил на свете с зарубежным сердцем,

Был еще при жизни иностранный сброд.

Если б моя воля, я бы с этим Кантом

Разобрался быстро - в морду б ему дал!

А теперь вяжите, суки, аксельбанты

Поняли, канальи, что я вам сказал?

Виктория Орти:

Я всё.

Этот мужчина сотворил с моей головой то, что не удавалось никому до него.

Галина Иванкина:

История с Кантом - и этот ролик с офицером, утверждающим, что "здесь его никто не читал" - симптоматична. Окно Овертона. Постепенный перевод всех достижений мировой культуры - в разряд "нафиг надо". Пацанам - баньку, девочку, пивасик и 1-й канальчик. Всё остальное - пиндосия, гейропа, совок и "клятый царизм". Kritik der reinen Vernunft, тваюмать! Кант ничего не писал про секс, эстраду и пивасик, сука! Хотя, пиво, наверняка, трескал - и, быть может, даже баварское.

Наталья Корецкая:

Я серьёзно подозреваю, что у нас что-то распыляют в воздухе. Черноморский флот, конечно, отжигает, но и балтийский форы ни в чём не даст.

Илья Вайцман:

Да уж, посмотрели мы на капитана ПСКР "Дон", послушали его команды... Какой там Кант, какая философия? Гопота при погонах, изъясняющаяся на языке подворотни и не более того.

...вообще, неудивительно, что он в "Изумруд" впилился, с таким-то интеллектуальным уровнем ему и "Жигулями" управлять нельзя. Да и вице-адмиралы не лучше.

Александр Рыклин:

Про адмиралов есть отличная история.... Как-то Юрий Олеша вышел пьяный из "Националя", потрепал швейцара по щеке и сказал: "Голубчик, а поймай ка мне таксомотор"... "Как вы смеете"?! - возмутился "швейцар", - я советский адмирал"! "Адмирал?! - удивился Олеша, - тогда - катер"!

Владимир Демчиков:

Владимир Владимирович, кстати, должен быть доволен. Его настойчивые, почти маниакальные повторы любимого выражения "предатель Родины" (а также его вариантов типа "национал-предатель") наконец дали свои плоды. Теперь "предателем Родины" оказался уже совсем гражданский человек И.Кант - в предатели его зачислил бравый вице-адмирал Балтфлота. Причем бедный Кант является, видимо, предателем своей немецкой Родины, и поэтому сразу. хочется уточнить, в каком же флоте служит боевой вице-адмирал, если он так переживает? В немецком?

Тут ведь возникает и еще один интересный поворот: в честь предателя своей английской Родины Кима Филби, например, в Москве назван сквер (не аэропорт, но все же), Филби был кавалером таких советских орденов, которых нет и не будет у вице-адмирала, и тд.

То есть даже с военными предателями Родины не все так просто, как хочется вице-адмиралу. Но джин, благодаря Владим Владимычу, выпущен, "предателям Родины" теперь несдобровать, где бы они ни прятались, хоть бы и в могиле, как Кант.

Александр Осовцов:

Вице-адмирал Мухаметшин, сказав "Ну, говоря о Канте... Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал никогда и читать не будет" наконец-то объяснил мне, дураку, почему я никак не мог понять, принять и смириться со "стоящими там". Я читал Канта, и его книги мне очень понятны, и во многом близки. Более того, в некотором смысле одна из книг Канта - про них, "стоящих там", и вице-адмирала Мухаметшина лично. Называется она "Критика способности суждения". Хотя ... стоит ли критиковать то, чего вообще нет? Канттакого не делал.

Александр Морозов:

какие-то депутаты, вице-адмиралы бьются головой об Канта, кричат что-то с выпученными глазами. Вдруг обнаружилось, что Кант - настолько странная, вытесненная и болезненная тема - что даже одно только внесение его в список имен, которыми может быть обласкан аэропорт Кенигсберга - вызывает совершенно вампирические реакции, люди превращаются в зомби, у них клыки видны...

Ольга Седакова:

В связи с Кантовской Речью адмирала (или вице-адмирала). Мы давно уже попали в какую-то сатирическую сказку типа "Трех толстяков" или "Джельсомино в стране лжецов": "просто в жизни" такого не бывает. Совсем отрицательные персонажи, карабасы-барабасы (уж слишком невежественные, слишком уродские, слишком злобные), спокойно, как ни в чем не бывало располагаются на тех местах, где обычно положено быть персонажам нейтральным (министры, журналисты и т.п.). В сатирических сказках обычно появляется какой-то герой Освободитель - и всю эту колоду карт уносит ветер. Вот тут-то видно, что наша сказка другая.

Максим Горюнов:

я без ума от видео, где вице-адмирал балтийского флота говорит, что Кант, стоя на коленях перед русскими военными,

умолял их не отнимать у него кафедру;

что называть Аэропорт

именем того, кто стоял на коленях - это смешно.

что жители Калининграда должны помнить,

почему Кёнигсберг стал Калининградом,

а Пилау стал Балтийском:

армия взяли город штурмом, пролила море крови - вот почему.

слушайте, он превосходно знает свою страну!

лично я смотрю на Россию точь-в-точь как этот вице-адмирал .

у русских никогда не было культурного оправдания их экспансии.

только брутальное военное.

Пушкин сам по себе никому не интересен.

сначала территорию занимали русские танки,

а потом у местной интеллигенции

«внезапно»

начиналась искренняя любовь к «Евгению Онегину» и «Капитанской дочке».

с Московской Церковью та же история:

сначала танк, потом золотые купола и общее цветение духовности.

Россию создали ее бравые военные,

а не штатская моль дрожащая, типа Иммануила Канта.

в этой связи, требую этого вице-адмирала в министры культуры! он в курсе куда и чего.

а мединский - либеральная шкура,

он не служил и слабо вкуривает ядрёный корень и зияющую мощь нашего господства.

Алексей Чадаев:

Скажу, наверное, банальность, но известное высказывание адмирала о Канте - едва ли не наилучшая иллюстрация к кантовской «Критике способности суждения», последней книге из великой трилогии. Причём что особенно забавно в контексте главного из тамошних различений, суждение адмирала было эстетическим по форме, но очевидно телеологическим по сути.

На месте старика Иммануила я бы радовался вообще тому, как целое государство, подданным которого он когда-то был, спустя столько лет после его смерти совершает обряд коллективного столоверчения, вызывая его дух из кнайпхофского кенотафа.

Вот только седьмое доказательство... Чуткий Булгаков не зря включил философа в собеседники Воланду и Берлиозу: он-то прекрасно понимал, что раз уж вспомнили о Канте - значит, где-то поблизости луноликие гастарбайтеры уже драят зал для Бала Сатаны.

Александр Филиппов:

Одна моя знакомая писала про Платона

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довольно хорошо, но я запомнил только одно. Что Платон смотрит на человека с точки зрения трупа. Ну то есть не труп смотрит на человека, конечно, а Платон смотрит на человека и думает: ты же, в сущности, уже умер. Возможно, тебе перед этим было приятно или неприятно, но ведь и то, и другое в прошлом. И если ты подумаешь о себе сейчас в этой перспективе, то не станешь особенно гнаться за теми удовольствиями, которые с телом приходят и уходят. Ну, мы, товарищи, конечно, знаем, что с тех пор мировое платоноведение сильно шагнуло вперед. И перед этим оно тоже шагнуло вперед, и я прямо-таки спинным мозгом чувствую, как кто-то уже изготовился назвать мою знакомую сорок лет назад блондинкой. Но с другой стороны, разве плохо сказано? Я это говорю к тому, что и нам с вами надо смотреть на любого отдельно стоящего адмирала с точки зрения трупа. И даже не обязательно пусть это будет труп адмирала, хотя вы же знаете: как бы долго ни жил адмирал, а все равно умрет, обратится в прах, и через некоторое время мраморное, все в цветах и листьях надгробье над его могилой украдут для украшения дачи местного наркобарона. Правда, к этому времени мы тоже все умрем, и единственно что красть с наших надгробий будет нечего, поэтому не останется даже мест, на которых они могли бы быть. Это, в общем, дело житейское, со всеми случается. Но я к чему? Понятно же к чему. А старик Кант все это время будет пребывать в ноуменальном мире. И достать его оттуда и, допустим, отправить на Соловки, не сможет ни один адмирал. Ни нынешний, не будущий, ни во веки веков.