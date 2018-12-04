Краснодарские правозащитники просят освободить парализованного арестанта

Краснодарское отделение "Комитета против пыток" просит проверить условия содержания в СИЗО частично парализованного Александра Кибы. Об этом сообщает "Коммерсант". Правозащитники намерены добиться освобождения Кибы из-под стражи.

Передвигающийся в коляске инвалид первой группы находится в СИЗО по обвинению в хранении 200 граммов конопли. Часть его тела обездвижена после инсульта, перенесенного в 2009 году. Теперь он находится в камере с 22 арестантами. Сокамерники помогают ему вставать и ложиться в кровать, одеваться и принимать пищу. Адвокат Татьяна Третьяк назвала эти условия похожими на пытку.

В прошлом месяце она рассказала в фейсбуке о том, что изолятор не приспособлен для содержания инвалидов. Там нет пандусов, специальной бани, специализированных врачей и особых лекарств. В изолированный санузел невозможно попасть на коляске. Из-за отсутствия горячей воды Киба, как и все, вынужден использовать холодную. Для этого ему даются 20 минут на общих условиях.

Сейчас его дело слушает Калининский районный суд. На заседания его доставляют в машине скорой помощи.