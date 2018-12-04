Министерство культуры сменило руководство у МХАТа имени Горького – московского театра, расположенного неподалёку от Кремля. Вместо Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр более 30 лет, художественным руководителем театра назначен режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин.

О перестановках сообщает сайт Министерства культуры. Доронина займет новую должность президента театра.

Бояков — основатель московского экспериментального театра “Практика”. Он руководил театральным фестивалем “Золотая маска”. Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов "Донецкой народной республики". Из-за этого Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме. В 2012 году спектакль Кирилла Серебренникова "Отморозки" по роману Прилепина получил "Золотую маску".

“Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята”, – прокомментировал назначение министр культуры Владимир Мединский.