Активиста "Открытой России" вызвали в прокуратуру за разговор в скайпе

В Екатеринбурге координатора свердловского отделения "Открытой России" Максима Верникова вызвали в прокуратуру из-за того, что он принял участие в скайп-сессии с Михаилом Ходорковским. Об этом активист написал в фейсбуке.

Как рассказал Верников, против него возбудили административное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

По словам Верникова, это уже третье дело в отношении него за последнее время. Первое было возбуждено за учредительную конференцию "Открытой России", которая не является "нежелательной", а только называется также. Второе дело было заведено за размещение постов в социальной сети "ВКонтакте", где просто упоминалось словосочетание "Открытая Россия", но даже не указывалось, что речь идёт о какой-то организации. Теперь же даже само общение с Ходорковским по скайпу, по мнению прокуратуры, является признаком "нежелательной организации", отмечает активист.

Скайп-сессия с основателем "Открытой России" Михаилом Ходорковским состоялась 25 октября в гостинице "Центральная" в Екатеринбурге. Мероприятие в формате телемоста проходило одновременно и в Тюмени.

В 2017 году Генпрокуратура признала связанные с Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) "нежелательными организациями". Ведомство сообщало, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Участников движения преследует полиция. Активистов штрафуют за участие в работе "нежелательной организации".