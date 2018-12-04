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Солод в российском пиве заменят дешёвой кукурузой и рисом

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В России могут ввести новые требования к составу пива, удешевляющие его производство. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза. 5 декабря документ рассмотрит Евразийская экономическая комиссия.

  • Документ разрешает заменять до 50 процентов солода в производстве пива зерном и сахаросодержащими продуктами. Сейчас в России разрешается заменять не более 20 процентов солода. Документ увеличивает допустимую массу сахаросодержащих продуктов в пиве с 2 до 5 процентов.
  • Изменение технического регламента позволит производителям пива сэкономить на его производстве — солод дороже, чем заменяющие его кукуруза и рис.
  • Пивовары утверждают, что с новым составом смогут расширить ассортимент продукции. Большее содержание риса позволит создать пиво, близкое к азиатским сортам, а кукурузы — к американским.
  • Российское министерство финансов не поддерживает поправку в регламент, считая, что разрешение изменить состав пива снизит его качество. Однако если документ будет принят, он станет обязательным в России, Киргизии, Казахстане, Белоруссии и Армении.

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