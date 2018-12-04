Мединский прикрылся панфиловцами

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщает, что в документах СМЕРШ 1942 года нашел новые доказательства того, что история о подвиге 28 панфиловцев - полная правда, а не художественное произведение журналиста Кривицкого, что было выяснено после войны прокуратурой.

Новая версия Мединского снова вызвала споры.

Насаждение исторических мифов и систему "патриотической" госпропаганды, создаваемую министром культуры Владимиром Мединским, обсудят историки: глава Вольного исторического общества Никита Соколов, профессор Антон-Антонов Овсеенко и политик Игорь Чубайс.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 декабря в 19:05