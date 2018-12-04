Мать обвиняемого по делу "Сети" сообщила об угрозе его жизни

Мать антифашиста Армана Сагынбаева, обвиняемого по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть", сообщила, что её сыну, который находится сейчас в следственном изоляторе, не выдают жизненно необходимые лекарства. По словам Елены Стригиной, из-за этого сын резко похудел и "выглядит значительно хуже", чем в начале ноября, когда она видела его на заседании по продлению меры пресечения.

"МБХ-Медиа" в свою очередь сообщает, что лекарства Сагынбаеву не выдают из-за того, что в СИЗО потеряли рецепт, назначенный гражданским врачом. При этом перерыв в приёме этого лекарства может иметь необратимые последствия, отмечает издание.

Ранее мать Сагынбаева рассказала, что у её сына - тяжёлое хроническое заболевание, и что признательные показания по уголовному делу он дал взамен на получение лекарств, без которых умрёт.

26-летний Арман Сагынбаев - один из одиннадцати антифашистов и анархистов, арестованных по делу "Сети". Уголовное дело было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, объединившись в сеть, готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

Следствие ведётся в закрытом режиме. Информация о том, какие именно действия квалифицируются как участие в террористическом сообществе и какие доказательства имеются в деле, недоступна даже близким задержанных. Обвиняемые по делу "Сети" неоднократно заявляли, что давали показания под пытками. В четверг один из них - Дмитрий Пчелинцев - объявил голодовку.

О том, что молодые люди подвергались пыткам, сообщали так же члены Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга.