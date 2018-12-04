Израиль начинает военную операцию на границе с Ливаном

Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном, сообщает Reuters. Военные намерены обнаружить и ликвидировать подземные туннели, которые ливанская группировка "Хезболла" использует для переброски джихадистов на израильскую территорию.

Сегодня газета Jerusalem Post сообщила об уничтожении одного из таких туннелей.

По данным Армии обороны Израиля, туннели пока не используются, однако уже сейчас представляют потенциальную угрозу для еврейского населения. Операция пройдет на израильской территории и не распространится за ее пределы. Израильские войска приведены в состояние повышенной боеготовности.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе. В ходе встречи обсуждалась предстоящая операция. Как сообщается, она продлится несколько недель.