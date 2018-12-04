Главы МИД Сирии и КНДР провели встречу в Дамаске

Министры иностранных дел Сирии и Северной Кореи во вторник провели встречу в Дамаске. Об этом сообщает Reuters.

Глава северокорейской дипломатии Ли Ён Хо поблагодарил своего коллегу Валида Муаллема за помощь в противодействии экономическим санкциям. В свою очередь Муалем выразил благодарность правительству Башара Асада за поддержку КНДР на международных площадках.

В феврале наблюдатели ООН обвинили Пхеньян в сотрудничестве с Сирией по химическому оружию.

В 2007 году Израиль уничтожил предполагаемый ядерный реактор на востоке Сирии за несколько месяцев до его активации. По заявлению израильтян, КНДР поучаствовала в строительстве этого объекта. Сирия и КНДР отрицали обвинения. Обе страны находятся в международной изоляции. Мировое сообщество подозревает наличие у них оружия массового поражения.