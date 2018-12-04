В CПЧ заявили об издевательствах в колонии над экс-сенатором Цыбко

Над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области Константином Цыбко, осуждённым на 9 лет по обвинению во взяточничестве, издеваются в колонии. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин.

По словам Бабушкина, экс-сенатор подвергается насилию со стороны сотрудников ФСИН, ему не оказывают медицинскую помощь, а из-за голодовки, которую Цыбко объявлял в знак протеста, он похудел на 21 килограмм.

В настоящее время Цыбко содержится в исправительной колонии №11 Кировской области. За время его пребывания в ИК, ему было объявлено взыскание за то, что он якобы не поздоровался с сотрудником ФСИН Медведевым, а также за то, что упав из-за головокружения и разбив голову, он не смог убирать территорию двора. Тогда Цыбко поместили в штрафной изолятор на 7 суток.

В октябре 2018 года Цыбко был переведён на "строгие условия содержания" - за то, что.вошёл в комнату, в которой находилось 5 сотрудников колонии, и поздоровался не с каждым из них, а со всеми вместе.

Кроме того, на производстве Цыбко стал "объектом физического насилия со стороны начальника производства Шаклеина".

В знак протеста против изощренных издевательств экс-сенатор объявлял голодовку, которая продолжалась 43 дня. Снял её осуждённый 29 ноября 2018 года.

По словам Андрея Бабушкина, условия содержания Цыбко в колонии усугубляются его диагнозом - новообразованием в лобной части головы, из-за которого он падает в обмороки и испытывает головные боли. За год, проведённый в колонии, опухоль увеличилась, у бывшего сенатора усилились слабость, нарушены функции ходьбы и речь.

В августе 2017 года член Совета Федерации Константин Цыбко, являвшийся также председателем Всероссийского общества охраны природы, был приговорён на девять лет лишения свободы за получение взяток в особо крупных размерах.

Городской суд Озерска также оштрафовал его на 70 миллионов рублей и лишил права занимать должности на госслужбе в течение трёх лет после освобождения.

При этом свою вину Константин Цыбко не признал.