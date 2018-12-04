Адвокат Януковича рассказал о подготовке ему операции в Израиле

Бывшему президенту Украины Виктору Янукович может потребоваться операция в Израиле. Об этом рассказал его адвокат Александр Горошинский. 16 ноября политик был госпитализирован в Москве со спортивной травмой. 5 декабря Янукович должен выступить по видеосвязи на заседании в Оболонском районном суде Киева. На Украине его обвиняют в государственной измене.

16 ноября Янукович был госпитализирован в Москве в НИИ им. Склифосовского. Источник российского “Пятого канала” сообщал, что бывший президент Украины получил травму колена и спины, упав на теннисном корте. “Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", — рассказывал тогда Горошинский. В тот же день Януковича выписали из больницы. Адвокат утверждает, что политику были предписаны три недели постельного режима.

В конце ноября представители Януковича обратились к израильскому хирургу Эялю Аттиусу, — рассказал Горошинский со ссылкой на врача. — После осмотра Аттиус рекомендовал Януковичу провести дополнительные обследования в Израиле, чтобы принять решение о необходимости хирургических операций. Врач не назвал предполагаемый диагноз Януковича. По его словам, поездка бывшего президента в Израиль будет с ним обсуждаться.

Травма уже помешала Януковичу выступить на суде в Киеве