IAAF продлила дисквалификацию российским атлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Agence France Presse. Спортсмены по-прежнему не смогут выступать под российским флагом.
Впервые такая мера была принята в отношении российских легкоатлетов в ноябре 2015 года. Тогда Всемирное антидопинговое агентство обвинило спортсменов в употреблении допинга, а тренеров – в попытке подменить результаты допинг-тестов.
В июле этого года IAAF отказалась восстановить членство ВФЛА, посчитав, что Россия не выполняет необходимые для этого условия. Тогда стране пригрозили исключением из организации при отсутствии прогресса.
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