Членов "Единой России" обяжут придерживаться "заповедей", но не божьих, а принятых на ближайшем съезде партии, который состоится в конце недели. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на партийное руководство.

Свод внутрипартийных этических правил, рабочее название которых – "заповеди", будет принят в первый день съезда, в пятницу. Количество "заповедей" пока не определено. По словам заместителя секретаря "Единой России" Виктора Селиверстова, сначала их "было десять, потом три, а сейчас пять". Одной он всё же поделился с журналистами: если решение партии принято, то никто из членов "Единой России" "не имеет права его оспаривать и выступать против", как это было в случае с пенсионной реформой. Такие темы, как харассмент, в "заповедях" прописаны не будут: замсекретаря партии отметил, что это – "сложная тема" и такие вещи проще решать в индивидуальном порядке.

В свою очередь ещё один заместитель секретаря "Единой России", Ольга Баталина, рассказала, что членов партии обяжут "быть более сдержанными в оценках и поведении". По её словам, "публичное поведение представителя партии не должно раздражать людей".

Контролировать исполнение "заповедей" будет специально созданная комиссия, в которую войдут члены "Единой России", которым можно доверить такую миссию. Нормы взыскания к нарушителям – от замечания до исключения из партии.