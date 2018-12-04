Американский журнал "Форбс" назвал 100 самых влиятельных женщин мира. Восьмой год подряд первой в списке оказалась канцлер Германии Ангела Меркель.

В рейтинге изменился обладатель третей позиции – это директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, она сменила Мелинду Гейтс. Жена основателя Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Gates Foundation, переместилась в этом году на шестую позицию. В "Форбс" отметили, что это произошло из-за роста влияиния МВФ в мире.

Двойка лидеров остаётся той же, что и в прошлом году. На первом месте — канцлер Германии Ангела Меркель, на втором — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Составители рейтинга объясняют, что второе место Мэй удержала благодаря своей последовательной позиции на переговорах по выходу Великобритании из ЕС.

Среди самых влиятельных женщин мира оказалась лишь одна россиянка: глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заняла 49-ю позицию.

Первая двадцатка в составленном "Форбс" списке включает в основном руководителей крупного бизнеса. Среди них — гендиректор американского производителя автомобилей General Motors Мэри Барра (4-е место), главный исполнительный директор Youtube Сьюзен Войчицки (7-е место) и председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин (8-е место).

Больше половины позиций в списке занимают американки. Представительниц Азии — 22, а Европы (включая Россию и Турцию) — 24. В список также попали три женщины с Ближнего Востока и одна из Африки.