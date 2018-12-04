ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре дела Pussy Riot

Европейский суд по правам человека не нашёл оснований для направления в Большую палату дела о хулиганстве в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. "Просьба правительства России о передаче дела отклонена", - сообщили в суде.

Таким образом, решение о компенсации, которую должна выплатить Россия трём участницам Pussy Riot, остаётся в силе.

В течение трёх месяцев Надежде Толоконниковой и Марии Алёхиной российские власти должны выплатить по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро Россия заплатит в качестве компенсации их издержек и расходов.

Как постановил Европейский суд, в отношении участниц Pussy Riot были нарушены две статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод: о праве на свободу выражения мнения и о праве на справедливое судебное разбирательство.

В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете, вызвав общественный резонанс. Позднее полиция задержала трёх участниц акции - Толоконникову, Алёхину и Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство.