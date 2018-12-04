В Ярославле “Френдзоне” запретили исполнять часть ее песен

В Ярославле организаторы концерта группы "Френдзона" пошли навстречу прокуратуре и существенно ужесточили условия проведения мероприятия. Об этом сообщается на ресурсе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Возрастная категория посетителей была повышена с 12 до 16 лет. Их обязали взять с собой паспорт и родителей, а также исключили из списка песен целый ряд произведений. Среди них – "Бутылочка", "Девственница", "Пурпурное небо" и другие. Прокуратура заявляла, что эти композиции содержат нецензурные выражения, пропагандируют гомосексуализм и провоцируют молодежь на употребление запрещенных веществ.

Организаторы концерта объяснили свое решение нежеланием "подставлять" клуб, однако оговорились, что не видели экспертизы, которая обосновывала бы требования правоохранительных органов.

Ранее правоохранители сорвали концерты "Френдзоны" в Вологде, Красноярске и Кемерове.

Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде экспертный совет по рекламе при управлении ФАС рассмотрит жалобу на рекламу концертов в клубе Milo concert hall. Неназванный заявитель посчитал эту рекламу нарушающей закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В октябре прокуратура отменила в Нижнем Новгороде пять музыкальных концертов, усмотрев в них нарушения законодательства о защите детей от информации, угрожающей их здоровью и развитию.