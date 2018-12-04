Зонд NASA сблизился с астероидом Бену и вышел на его орбиту

Американский зонд OSIRIS-REx 3 декабря, после более двух лет космического полёта, сблизился с астероидом Бенну и вышел на орбиту вокруг этой малой планеты. В 2020 году зонд должен взять с поверхности астероида пробу и доставить её на Землю.

Учёные надеются, что изучение пробы поможет выяснению условий, которые предшествовали появлению на Земле органических соединений.

NASA транслировало прибытие аппарата к цели и объединило снимки, сделанные зондом, показав полный оборот астероида вокруг собственной оси.

Никогда в истории космический аппарат не выходил на орбиту такого маленького астероида. Диаметр Бенну составляет 493 метра — то есть приблизительно равен высоте нью-йоркский небоскреба Всемирного торгового центра.

Ближайший год уйдёт на определение зоны посадки аппарата. Будет проанализировано и гравитационное поле астероида. Астероиды хранят информацию об истории Солнечной системы. Многие из них — ровесники Солнечной системы и состоят из «чистых» материалов возрастом в четыре с половиной миллиарда лет.

Существует вероятноть – (1 к 2800), что Бенну столкнется с Землей в конце XXII века. Миссия OsirisRex поможет лучше изучить траекторию астероида и, соответственно, уточнить и изучить возможные риски для нашей планеты.