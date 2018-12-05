Cенаторы CША: саудовский кронпринц "приказал" убить Хашогги

После встречи с директором ЦРУ американские сенаторы заявили, что у них нет сомнений в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман имел прямое отношение к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамала Кашогги и пообещали предпринять штрафные меры в отношении Саудовской Аравии.

Сенаторы публично ничего не сказали о том, какие детали, указывающие на причастность наследного принца к убийству есть в распоряжении ЦРУ, но, как сказал сенатор-республиканец Боб Коркер, суд присяжных признал бы его виновным после тридцатиминутных слушаний. "Нужно быть слепым, чтобы не прийти к выводу, что все это было соркестровано и организовано людьми, находившимися под командованием Мохаммеда ибн Салмана", - заявил сенатор Линдси Грэм. "Кто-то должен быть наказан, - провозгласил сенатор Ричард Шелби, - Вопрос состоит в том, как отделить наследного принца и его группу от страны?"

Оценки сенаторов, перед которыми отчиталась директор ЦРУ Джина Хаспел заметно отличаются от оценок президента Дональда Трампа и членов его кабинета, которые заявили о том, данные о причастности наследного принца к убийству журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле неоднозначны. Среди вариантов действий, которые намерен рассмотреть Сенат - прекращение поддержки военной кампании в Йемене, которую ведет коалиция во главе с Саудовской Аравией, запрет на экспорт вооружений Эр-Рияду, объявление санкций в отношении Мохаммеда ибн Салмана, и одобрение резолюции с утверждением о причастности наследного принца к убийству журналиста. Обсуждения этого вопроса в Сенате США могут начаться на следующей неделе.