Помпео отверг предположения об односторонних действиях США

Президент США Дональд Трамп строит новый мировой порядок, который будет поддерживаться американским лидерством и демократией. Об этом вчера заявил госсекретарь США Майк Помпео на закрытии двухдневного саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По словам Помпео, Россия не приняла западные ценности свободы и международного сотрудничества. Наоборот, она заставила замолчать голоса оппозиции и вторглась в независимые страны, такие как Грузия и Украина. Москва также применила на британской территории боевое отравляющее вещество, нарушив подписанную ею Конвенцию о запрещении химического оружия.

Госсекретарь США призвал Россию признать нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и вернуться к выполнению условий соглашения.Судьба договора сейчас зависит, прежде всего, от Москвы, сказал Помпео. Если Россия не вернётся к исполнению взятых на себя обязательств, США оставляют за собой право выйти из договора РСМД по истечении 60-ти суток.

Москва отвергает обвинения в нарушении соглашения. Россия "неукоснительно соблюдает" положения договора и "американской стороне это известно", заявили в российском МИДе.

В октябре Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Партнёры по НАТО встали на сторону США.

В своем выступлении в Брюсселе Помпео также возложил вину за нестабильность в мире на Иран и Китай и отверг предположения о том, что Вашингтон действует в одностороннем порядке. По словам американского госсекретаря, США не отказываются от международного лидерства и своих европейских друзей и действуют в интересах свободного мира суверенных государств.