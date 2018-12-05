США пообещали России "последствия" за арест украинских моряков

Россия должна отпустить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. В противном случае Москву ожидают "последствия". Это не тот вопрос, который уйдет из зоны внимания Вашингтона, заявил представитель Госдепартамента США. Соединенные Штаты будут "повышать цену", которую России "придется заплатить", добавил он.

В Госдепартаменте США также призвали Евросоюз отказаться от "Северного потока-2" из-за инцидента в Керченском проливе и последующего ареста украинских моряков. Чем больше газовой инфраструктуры Европа будет иметь в обход Украины, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии, считают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко оценил военную угрозу со стороны России как крупнейшую с 2014 года. "Перед нами агрессор, у которого нет ни правовых, ни моральных, ни других рамок. Очень сложно предсказать, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины", - заявил Муженко в интервью агентству Reuters. В этой связи он также отметил резкое увеличение российской танковой группы на границе с Украиной. По его данным, за 2 недели она увеличилась более чем в 2 раза - с 93 до 250 машин.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма протаранили, обстреляли, а затем захватили три корабля военно-морских сил Украины. По утверждению Москвы, корабли нарушили государственную границу России. Украина называет действия России "открытой военной агрессией" .Позже российский суд арестовал 24 украинских моряка на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Лидеры западных стран требуют от России немедленного их освобождения.