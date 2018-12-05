Прокуроры проверят главу "Аэрофлота" из-за лишения бонусов Алешковского

Московская транспортная прокуратура проверит генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за лишения бонусных миль журналиста Мити Алешковского. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры России на обращение партии "Яблоко".

В заявлении на имя генпрокурора Юрия Чайки "Яблоко" настаивает, что в действиях главы "Аэрофлота" присутствуют признаки преступления. Савельев действовал из мести за критические комментарии в его адрес, считают в партии.

В середине ноября на электронную почту главы фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского пришло письмо от "Аэрофлота", в котором сказано, что "в связи с публикацией негативных высказываний в адрес компании, на основании правил программы "Аэрофлот Бонус", решением руководства" счет Алешковского закрыт, а "платиновый уровень недействителен".

В партии "Яблоко" утверждают, что Алешковский не допускал "оскорбительных" высказываний, а оценочное мнение не может являться основанием для преследования.

Алешковский опубликовал скриншот приказа о запрете сотрудникам "Аэрофлота" пользоваться смартфонами в офисах, сопроводив его комментарием "Савельев окончательно головой поехал". Позже Савельев, комментируя закрытие бонусного счета Алешковского, заявил, что те, "кто хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать".