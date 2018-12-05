На уборку резиденции Кадырова потратят 51 млн рублей из бюджета

Из бюджета Чечни выделят 51 миллион рублей на уборку территорий в Грозном, которые называют "дворцом" главы республики Рамзана Кадырова. На заявку, опубликованную на сайте госзакупок ещё 27 ноября, обратило внимание интернет-издание "Открытые медиа".

Деньги планируется потратить на уборку зданий, расположенных на двух улицах в столице Чечни. Эти территории называют резиденцией Рамзана Кадырова.

Итоги аукциона подведут 17 декабря. Победителям конкурса предстоит чистить ковры, поливать цветы, четыре раза в год мыть фасады зданий и вывозить бытовые отходы. Особое пожелание заказчика – обслуживающий персонал должен быть в возрасте от 18 до 40 лет.

"Открытые медиа" отмечают, что здание резиденции Кадырова больше Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет более 64 тысяч квадратных метров, а общая площадь вместе с прилегающими территориями, как писала "Новая газета" – 260 тысяч квадратных метров. Их строительство издание оценило в десять миллиардов рублей.

В июне "Открытые медиа" также сообщали, что на уход за садом вокруг "дворца Кадырова" планируется потратить около 34 миллионов рублей.