Суд ликвидировал фонд, связанный с "Отрядами Путина"

В Краснодаре суд ликвидировал фонд "Социальная справедливость", связанный с движением "Отряды Путина". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

С иском в суд обратилось министерство юстиции России. Ведомство нашло нарушения в работе фонда после заявления жителя Томска Сергея Чайковского, который просил Минюст и Следственный комитет ликвидировать фонд и признать движение "Отряды Путина" незаконным. Как рассказал Чайковский "ТВ2", он давно пытался привлечь руководителя фонда Марата Динаева, который с 2015 года является неформальным лидером прокремлевских "Отрядов Путина" к ответственности, но ни полиция, ни ФСБ на это не реагировали.

Активисты движения "Отряды Путина" – в основном пожилые женщины – известны своими провокационными акциями. Они несколько раз устраивали погромы в штабах оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре, жгли чучело президента США Дональда Трампа и искали "ген предательства" у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В конце ноября они сами стали жертвами налета. Двое неизвестных напали на офис фонда "Социальная справедливость" в Краснодаре, где находится штаб "отрядов". Молодчики применили травматическое оружие, ранив лидера движения Марата Динаева и одного из активистов, а дочь Динаева обрызгали из перцового баллончика. Активисты считают, что за нападением стоит департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Однако эксперты не исключили провокации накануне суда по ликвидации "Социальной справедливости" и возможное недовольство представителей криминальных кругов, занимающихся "обналичкой" через подобные организации (даже по официальным отчетам через фонд ежегодно проходили миллионы рублей).