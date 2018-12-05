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МВД в декабре закупит почти 30 тысяч пар наручников "Нежность"

Наручники в суде

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Министерство внутренних дел России к концу декабря закупит почти 30 тысяч пар наручников на сумму около 26 миллионов рублей. По данным "Интерфакс", речь идет о модели "Нежность", которую производит НПО Специальных материалов.

В характеристике наручников "Нежность" подчеркивается, что их конструкция "позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого". При этом они "не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи".

Согласно данным закупки, производитель должен будет поставить наручники правоохранительным органам до 20 декабря, передает "Интерфакс".

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