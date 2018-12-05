В Карелии водители камневозов протестуют против произвола ГИБДД

Карельские автоперевозчики провели утром 5 декабря на Вознесенском шоссе акцию протеста против произвола сотрудников ГИБДД в отношении водителей камневозов. Как заявил Радио Свобода один из организаторов акции Максим Голенищев, протестующие хотели привлечь внимание республиканских властей и общественности Карелии к действиям полиции, которая устроила настоящую охоту на большегрузы, занимающиеся транспортировкой каменных блоков.

По словам Голенищева, поводом для жестких мер дорожно-патрульной службы послужила ноябрьская трагедия в Петрозаводске, где груженный каменными блоками автомобиль с полуприцепом сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.

Сегодня водители камневозов остановили несколько фур возле автозаправочной станции, расположенной перед въездом в Петрозаводск, и собрались на небольшой митинг, на котором рассказали журналистам о своих претензиях к карельской полиции.

Как утверждают участники акции, сотрудники ГИБДД Карелии лишают водителей камневозов возможности нормально работать – под предлогом проверки наличия у машин тахографов, бортов и дополнительных фар полицейские задерживают большегрузы на длительный период, выписывают необоснованные штрафы и даже снимают тягачи и прицепы с регистрации.

Максим Голенищев предупредил, что если камневозы "встанут на неделю", то заводы по переработке камня в республике остановятся.

"Власть должна быть за народ! – заявил журналистам один из перевозчиков Виктор Исаков. – Когда по телевизору путинские дебаты идут, все говорят: "Мы за народ! Мы за жизнь! Мы за все!" А где эта жизнь? Это не жизнь!"

На Вознесенское шоссе прибыли несколько экипажей ГИБДД и патрульно-постовой службы. Однако карельская полиция не препятствовала проведению акции.