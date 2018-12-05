Дело о насилии в центре для сирот в Петербурге передано в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о систематическом насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге и направило его в суд.

По данным следствия, в течение 15 лет, с 2002 по 2017 год, бывший заместитель директора детского дома Михаил Елин, бывший директор петербургской школы № 565 Станислав Виноградов и три бывших ученика школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев совершали над детьми насильственные действия сексуального характера.

Преступления происходили в "Центре содействия семейному воспитанию № 8" для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следствие заявляет о 23 эпизодах насилия.

Как сообщает адвокат Дмитрий Герасимов, который по инициативе правозащитной организации "Зона права" представляет интересы одного из потерпевших, сейчас в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении экс-воспитателя детдома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. Согласно материалам дела, они принуждали потерпевших, чтобы те дали ложные показания следователям, шантажируя их и угрожая убийством.

Кроме них на скамье подсудимых находится фотограф Александр Брыков - он также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и изготовлении и распространении порнографических материалов.

В ближайшее время перед судом предстанет и бывший директор детдома Наталья Федорова, обвиняемая в халатности. Из материалов дела следует, что она не отреагировала должным образом, когда узнала о насилии в отношении воспитанников.