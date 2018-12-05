Послы ЕС договорились о санкциях из-за выборов в "ДНР" и "ЛНР"

Послы европейских стран договорились ввести санкции против девяти человек, ответственных за проведение выборов на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Эту информацию подтвердили некоторые российские СМИ, в том числе РБК. Издание ссылается на имеющуюся у него повестку заседания послов ЕС, в которой говорится о возможности расширить санкции против России из-за Украины.

Выборы глав непризнанных "республик" Донбасса прошли 11 ноября. В этот же день состоялись парламентские выборы. Международное сообщество, в том числе украинские власти, посчитали электоральные мероприятия нелегитимными и нарушающими Минские соглашения. В связи с этим США пригрозили продолжить санкционное давление на Москву.

"ДНР" и "ЛНР" — пророссийские сепаратистские образования, появившиеся в 2014 году на востоке Украины. Западные страны и украинские власти обвиняют Москву в прямой военной и финансовой поддержке этих структур. В Минских соглашениях подконтрольные сепаратистам территории названы "отдельными районами Донецкой и Луганской областей".