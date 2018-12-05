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Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года

Александр Кокорин в суде

Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля 2019 года арест футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в хулиганстве, совершённом по предварительному сговору, и побоях. Также арест продлён двум другим участникам драки в центре Москвы – младшему брату Кокорина Кириллу и его другу Александру Протасовицкому.

Следствие мотивировало необходимость продления ареста "социальной опасностью" обвиняемых, а также тем, что они "могут скрыться за границей и оказать влияние на ход дела".

В свою очередь, адвокаты обвиняемых ходатайствовали за любую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Они предлагали за своих подзащитных денежные залоги: за Павла Мамаева – 5 миллионов рублей, за Александра Кокорина – 10 миллионов. Кроме этого, адвокаты предлагали отдать суду загранпаспорта обвиняемых, что должно было подтвердить, что они не собираются скрываться, а также просили приобщить к материалам дела справки о компенсации ущерба потерпевшему водителю Соловчуку – на его счёт Мамаев и Кокорин перевели деньги, которыми тот, правда, пока не воспользовался.

В защиту футболистов также выступили их клубы – "Зенит" и "Краснодар", дав им положительные характеристики, хотя ранее руководство "Краснодара" заявляло о том, что планирует разорвать контракт с Мамаевым.

В ходе судебного заседания адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов настаивал на том, что в ходатайстве следствия о продлении срока ареста нет объективных доводов. "Все доказательства уже собраны, изъяты и прикреплены к делу, – заявил он, – все свидетели и потерпевшие установлены и допрошены, многочисленные очные ставки проведены. Оснований считать, что со стороны подследственного может быть оказано влияние на фигурантов дела, нет".

В свою очередь, адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила в суде, что потерпевшие дали заведомо ложные показания, а на очных ставках их показания были противоречивы. По её словам, водитель Соловчук первым оскорбил спутниц футболистов нецензурными словами, после чего первым вступил в драку. По окончании инцидента, как считает адвокат, Соловчук скрылся с места происшествия и полицию сразу не вызывал.

Сами футболисты, выступая в суде, признали свою вину лишь частично.

Павел Мамаев отметил, что "на всех видеозаписях, которые были обнародованы, заметно, что между обвиняемыми "нет никакого сговора и всё произошло спонтанно". Также Мамаев заявил, что на очной ставке с Денисом Паком потерпевший сказал, что не имеет к нему претензий. "Я его не бил и не оскорблял, поэтому не признаю причастности к этому делу", – резюмировал Мамаев. Кроме того, он напомнил, что на его "иждивении находятся двое детей" и его "отсутствие сказывается на их психике и воспитании".

Александр Кокорин в своём выступлении, как и его адвокат, обвинил потерпевших в ложных показаниях. Он заявил, что нанёс удар чиновнику Минпромторга Паку в ответ на оскорбления и что "это понятно из видеозаписи". Кроме того, по словам футболиста, сразу после инцидента они с Паком "помирились и пожали друг другу руки", а пострадавший "не собирался заявлять в полицию". Про инцидент с Соловчуком Кокорин сказал, что не понимает, почему его обвинили по этому эпизоду, так как он водителя "вообще не трогал". По словам Кокорина, "на первых роликах с участием водителя слышно, как он оскорблял игроков, а потом извинялся". "Я хочу ответить за то, что я совершил, а не за то, что мне приписывают", – подчеркнул футболист.

Также оба игрока отвергли доводы обвинения о том, что они могут скрыться, отметив, что сразу начали сотрудничать со следствием, сами сдались, помогали найти свидетелей и никак не препятствовали расследованию.

Уже после оглашения решения судом адвокат Мамаева Игорь Бушманов признался, что не рассчитывал на положительный исход дела. Он отметил, что подобные процессы специально затягиваются и могут рассматриваться месяцами и годами, а также предположил, что и следственные органы, и потерпевшие, "не самостоятельны в процессуальных решениях". Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова тоже считает, что "заседание носило показательный характер, а решение о продлении ареста футболистам суд принял ещё с утра".

Накануне заседания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами московского вуза заявил, что следует наказать Кокорина и Мамаева "по всей строгости закона". "А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили", – отметил Песков.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения за драки, которые произошли 8 октября в Москве. В тот день футболисты, не получившие вызов в сборную России, решили провести свободное время в столице. Сначала они устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком на парковке в центре города. Из показаний потерпевшего следует, что в его машину села неизвестная девушка (жена Мамаева утверждает, что это любовница футболиста), приняв автомобиль за такси. Водитель в грубой форме указал девушке на дверь, после чего из машины её забрал Мамаев, а водителя принялись избивать сразу несколько человек.

Затем футболисты вступили в конфликт с двумя чиновниками Минпромторга в одной из кофеен неподалеку. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак и директор НАМИ (разработчик серии президентских автомобилей) Сергей Гайсин. При этом Пак заявлял, что игроки оскорбляли его по национальному признаку.

Обвиняемым по этому делу грозит до семи лет лишения свободы.

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