Microsoft объяснила удаление рекламы с участием Охлобыстина

Американская компания Microsoft удалила рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина. Об этом сообщает Русская служба "Би-Би-Си". В Microsoft заявили, что компания "поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы", и удалили ролик со своего сайта и официального аккаунта в YouTube.

В рекламе Microsoft Охлобыстин в медицинском халате рассказывал, что необходимо покупать только лицензионное программное обеспечение. Ролик был опубликован 19 ноября. Сам Охлобыстин не ответил на просьбу "Би-Би-Си" прокомментировать удаление рекламы, а его представитель заявил, что у западных компаний якобы "предвзятое отношение" к актеру.

Иван Охлобыстин неоднократно резко высказывался против представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, он предлагал "живьем запихать их в печку". Актер также выступает в защиту РПЦ и после представления автокефалии Украинской православной церкви назвал Константинопольский патриархат "продажными тварями" и призвал их "душить".