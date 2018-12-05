Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в совершении двойного преступления

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку "Хезболла" в "двойном преступлении", комментируя операцию "Северный щит", которая направлена на ликвидацию туннелей на границе с Ливаном. Об этом в среду сообщает издание Israel Defense.

По словам Нетаньяху, один из подземных коридоров проходит под жилым зданием на территории Ливана. Премьер-министр заявил, что оппоненты Израиля "целятся в гражданских лиц, прячась за мирными жителями".

Он выразил уверенность, что коридоры построены при прямом финансировании со стороны Ирана, и пообещал продолжить нейтрализацию туннелей.

Накануне Армия обороны Израиля уничтожила так называемый "туннель джихада" длиной 40 метров. По данным израильских военных, он вел из ливанской деревни Кфар Кела на территорию еврейского государства. Как утверждается, атака была проведена после того, как один из джихадистов приблизился к видеокамере, установленной израильтянами в туннеле. Израиль обвиняет "Хезболлу" в попытке прорваться через туннели из Ливана в Израиль для совершения атак на мирное население.

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