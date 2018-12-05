В Израиле более 30 тысяч человек вышли на митинг против насилия

В Израиле более тридцати тысяч человек вышли на акцию протеста против насилия в отношении женщин, сообщают израильские СМИ. Митинг является частью акций, которые начались на прошлой неделе после убийства двух девочек-подростков.

Демонстранты требуют от властей увеличить финансирование программ по борьбе с насилием. В манифестации участвуют представители феминистских движений, общественные деятели, музыканты, а также родственники женщин, убитых в течение последних лет.

Акции проходят в Тель-Авиве и других городах. Протестующие в течение часа перекрывали дорогу к аэропорту имени Бен-Гуриона. В результате произошли незначительные задержки авиарейсов.

26 ноября было обнаружено тело 16-летней Аюб Яары — жительницы израильского поселка Джиш. В рамках уголовного дела был задержан 17-летний подросток. В этот же день сообщалось об убийстве 13-летней Сильваны Цагаи в южном Тель-Авиве. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.