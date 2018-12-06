Таблички "Последний адрес" в Петербурге назвали незаконными

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга счел "нецелесообразным" установку на фасадах домов памятных табличек с именами репрессированных жителей города. Копию ответа Смольного разместил на своей странице в Фейсбуке председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Запрос городским властям направил помощник депутата Госдумы России Виталия Милонова Александр Мохнаткин. По его мнению, эти таблички являются незаконной рекламой.

В администрации Петербурга ему ответили, что правовых оснований для установки табличек нет и с этим будут разбираться специальные службы. Из ответа также следует, что комитет направил в администрации районов города запросы о возможности признать установку табличек административным правонарушением.

Первые 12 табличек проекта "Последний адрес" появились в Петербурге 22 марта 2015 года. За время работы активисты "Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий „Последний адрес“" установили около 800 памятных знаков в 48 городах в России, Грузии, Украине, Чехии и Молдавии.