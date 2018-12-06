Американский эсминец USS McCampbell прошел недалеко от залива Петра Великого в Японском море, расположенного на юге Приморского края. Таким образом, Вашингтон "оспорил чрезмерные требования России и отстоял права США и других стран на законное использование морских пространств", –​ говорится в заявлении пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Соединенные Штаты не признают законными российские территориальные требования на участки Японского моря, находящиеся вне пределов 12-мильной зоны. Заявляя свои претензии на эти территории, Москва нарушает международное законодательство, утверждают в ВМС США. Поход американского эсминца, оснащенного системой запуска крылатых ракет "Томагавк", стал демонстрацией способности США "летать, плавать и вести деятельность везде, где это позволяет международное право", говорится в заявлении.

Представитель американского Тихоокеанского флота сообщила CNN, что США провели "операцию по свободной навигации" в этом районе впервые с 1987 года. В том же году Москва и Вашингтон подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. На днях госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что если Россия не вернётся к исполнению взятых на себя обязательств, США оставляют за собой право выйти из договора по истечении 60 суток.

Залив Петра Великого – крупнейшая бухта Японского моря, на берегу которой находится город Владивосток. Здесь же размещена база российского Тихоокеанского флота.

Сегодня же стало известно, что США намерены ввести корабль в Чёрное море "в ответ на агрессивные действия" России в отношении Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. В последний раз корабль ВМС США заходил в Чёрное море августе.