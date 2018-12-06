В Москве ученик пришел в школу с ножом и угрожает убить себя

Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу с ножом, угрожал учителям, а теперь говорит о самоубийстве. Полиция уже ведет переговоры с подростком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Ранее об инциденте в школе в Жулебино сообщил телеграм-канал Mash. По его информации, 16-летний подросток пришел с ножом в школу № 1359. Охрана и администратор при входе заметили у подростка длинный нож, который виднелся из-под одежды, но дали ему пройти в раздевалку, а затем закрыли дверь, чтобы изолировать его от других учеников. Однако подростку удалось выйти из раздевалки и теперь он находится в одном из школьных помещений со стеклянными дверьми и угрожает покончить с собой. С матерью, которая приехала в школу, он разговаривать отказался. Учителей и детей из школы эвакуировали, передаёт "Интерфакс".

По данным Mash, у подростка были напряженные отношения со сверстниками, но агрессии он до сих пор не проявлял. С ним работал психолог.

С начала 2018 года в российских школах произошло сразу несколько нападений. В Перми подростки ранили ножами 15 человек. В Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семерых школьников топором. В апреле ученик школы в Стерлитамаке (Башкирия) ранил ножом учительницу и школьницу.