Путин не поздравил губернаторов, выигравших вопреки воле Кремля

Президент России Владимир Путин до сих пор публично не поздравил с победой и не принял лично новых губернаторов регионов, которые выиграли выборы у кандидатов от "Единой России" – хотя прошло уже несколько недель. На это обратила внимание "Русская служба Би-би-си".

Так Путин не поздравил нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вступившего в должность 28 сентября, главу Владимирской области Владимира Сипягина, чья инаугурация состоялась 8 октября, и губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который вступил в должность 15 ноября. Фургал и Сипягин — кандидаты от ЛДПР, Коновалов — от КПРФ. Причем на инаугурациях Фургала и Коновалова не присутствовали полномочные представители президента в этих регионах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Би-би-си, что встретиться с победителями вторых туров Путину пока не позволял график.

Осенние выборы 2018 года закончились неожиданно для Кремля. Сразу в четырех регионах - во Владимирской области, в Хакасии, в Хабаровском крае и в Приморье – кандидаты от "Единой России" не смогли победить в первом туре. В трех регионах второй тур выиграли ранее малоизвестные кандидаты от КПРФ и ЛДПР. В Приморье результаты второго тура, где с небольшим отрывом победил единоросс, отменили из-за многочисленных нарушений. Новые выборы пройдут в декабре.

До 2012 года главы регионов назначались напрямую президентом, потом выборы вернули, но только один раз на них победил не тот, кого Путин назначал временно исполняющим обязанности губернатора.