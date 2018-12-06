Депутаты Государственной думы проголосовали за лишение неприкосновенности её члена от “Справедливой России”, совладельца производителя макаронных изделий "Макфа" Вадима Белоусова. Запрос об этом направила в Думу Генеральная прокуратура.

За лишение Белоусова неприкосновенности проголосовали 353 депутата от “Единой России” и ЛДПР, сообщает ТАСС. 21 депутат голосовал против, трое воздержались.

В июне газета “Коммерсантъ” писала, что Генпрокуратура три месяца – с марта – пыталась получить разрешение на уголовное преследование Белоусова. По данным издания, депутат может стать фигурантом дела о хищении государственных средств на сумму 2,5 миллиарда рублей. Тогда утверждалось, что преступление предположительно было совершено, когда Белоусов был депутатом от “Единой России”, а обнаружил хищение купивший у Белоусова бизнес сын генпрокурора России Артем Чайка.

По данным ТАСС, депутата обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Заседание по вопросу о Белоусове впервые проходило в закрытом режиме, отмечает ТАСС. Ранее голосование по лишению неприкосновенности всегда было открытым. Как пояснил журналистам заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков, на формате "без прессы" настояла профильная комиссия Госдумы по контролю за доходами и депутатской этике.

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал инкриминируемые Белоусову деяния оговором и призывал депутатов не поддерживать запрос Генпрокуратуры.