Верховная рада прекратила действие договора о дружбе с Россией

Верховная рада Украины приняла законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

За документ проголосовали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов – правда, украинские СМИ сообщают, что он принят с "технико-юридическими правками".

Законопроект был внесён в Раду 3 декабря президентом Украины Петром Порошенко после событий в районе Керченского пролива, когда российские военные обстреляли и захватили три корабля и 24 моряка ВМС Украины. Статус законопроекта был определён как "неотложный".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинские дипломаты уже прекратили действие 48 договоров с Российской Федерацией и что в ближайшее время планируется прекращение действия еще около 40 договоров.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 тогдашними президентами двух стран – Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Соглашение было заключено на десять лет – с последующей автоматической пролонгацией, если ни одна из сторон не заявит о своём желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего срока. После ратификации Верховной радой и Госдумой документ вступил в силу 1 апреля 1999-го. Соответственно, официально Украина выйдет из договора о дружбе с Россией 1 апреля 2019 года.

В четверг Верховная рада Украины также приняла закон, позволяющий пограничникам стрелять на поражение без предупреждения при вторжении на территорию страны. В нём отдельно оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на украинские корабли.