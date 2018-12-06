Семьи погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи подали иск на 2 млрд рублей

Родственники погибших в авиакатастрофе самолёта Ту-154 Министерства обороны России под Сочи подали в Мещанский суд Москвы иск на 2 миллиарда 167 миллионов рублей, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий их интересы.

Иск подан к российской страховой компании "СОГАЗ" и зарегистрированной в Великобритании страховой компании MS Amlin, а также к государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны. Родственники погибших считают, что недополучили страховые выплаты. Также они требуют возместить материальный и моральный ущерб.

Кроме того, как заявил Трунов, "страховщиком выплачено по 23 тысячи рублей за утрату багажа вместо положенных 250 тысяч. Таким образом, по мнению истцов, была совершена противоправная несправедливость в отношении вдов, сирот и престарелых родителей погибших".

В июне 2018 года Высокий суд Лондона уже принял к рассмотрению иски родственников погибших в катастрофе Ту-154 против компаний "СОГАЗ" и MS Amlin.

Самолёт Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся из Москвы на базу российских войск в сирийскую провинцию Латакия, разбился над Чёрным морем после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил. В числе погибших – 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, съёмочные группы Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", директор департамента культуры Минобороны и его пресс-секретарь, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Следственные органы до сих пор не представили отчёт о причинах катастрофы.

