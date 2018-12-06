Генпрокуратура назвала взяточников энергичными трудолюбивыми людьми

Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического коррупционера. Средний российский взяточник, по данным ведомства, – энергичный, трудолюбивый и коммуникабельный человек. Он заботится о себе, имеет семью и считает коррупцию одной из главных бед России.

О среднем российском коррупционере рассказал в интервью телеканалу Генпрокуратуры “Эфир” официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он ссылался на данные, полученные в ходе опроса осуждённых по статьям о коррупции исследователями университета Генпрокуратуры.

По словам Куренного, обычно коррупционеров считают меркантильными, жадными и властолюбивыми людьми, у которых в общей системе ценностей преобладают материальные блага. Исследователи считают, что это не так.

Исследователи считают, что коррупционеры – активные, энергичные, инициативные люди. "Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина", – рассказал представитель ведомства.

Только треть осужденных по статьям о коррупции считают, что причиной преступления стали их низкие доходы. Многие объясняли получение взяток потребностью в самоутверждении или повышении авторитета или корпоративной солидарностью.

Коррупционеры, по данным исследования, ставят взяточничество на второе место в списке серьезных проблем страны (что на первом, он не помнит). По его словам, это объясняется их хорошим знакомством с коррупционной системой. Остальные россияне относятся к коррупции толерантнее, утверждает представитель Генпрокуратуры.

В 2017 году за коррупцию в России были осуждены около 10 тысяч человек, сообщал Верховный суд. "У наших исследований обычно очень большая выборка", – отметил Куренной.

“Это очень симпатичные люди”, – прокомментировала образ коррупционера ведущая канала Генпрокуратуры. “Вот именно”, – подтвердил Куренной. По его словам, собранные данные могут помочь ведомству в профилактике подобных преступлений.